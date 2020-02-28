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رأي مجدي يعقوب في التمريض بمصر (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:00 ص
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مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، إن التمريض في مصر مظلوم جدًا، لأن حقوقهم مهدرة "والناس أحيانا بيحتقرونهم".

وأضاف الجراح العالمي خلال لقاءه ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc": "التمريض يُلام على أشياء لم يفعلها.. ومن أول يوم في أسوان الممرضات والممرضين بيمرو معانا ونسألهم أيه رأيهم، لأنهم جزء من طاقم المستشفي".

وتابع جراح القلب العالمي: "يتم إرسال الممرضين والممرضات إلى الخارج لكي تعلموا كجائزة لهم، ونحن نعمل مع التمريض كفريق، ولابد أن يثق فينا ونثق فيه، والعمل يتم كفريق متكامل وهذا شيء جيد".
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب التمريض أسوان

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