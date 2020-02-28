قبل مواجهة الزمالك.. الملاعب المصرية عقدة الترجي التاريخية بالبطولات الإفريقية (أرقام)







تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، لمتابعة المواجهة النارية بين الزمالك والترجي التونسي في لقاء ذهاب دور الثمانية ببطولة د وري أبطال إفريقيا.





يدخل الزمالك مباراة الترجي بمعنويات مرتفعة بعدما توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب بطل تونس بالفوز عليه 3/1 في المباراة التي جمعتهما في قطر، وبطولة السوبر المصري على حساب غريمه الأهلي بالفوز عليه 4 / 3 بركلات الترجيح.





وتحمل مباراة اليوم رقم 10 بين الزمالك والترجي التونسي، حيث سبق والتقي الفريقين في 9 مباريات على المستوي العربي والإفريقي، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات بينهما، سجل أبناء ميت عقبة 14 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.





تاريخ مواجهات الترجي التونسي ضد الأندية المصرية



التقي فريق الترجي التونسي مع 5 أندية مصرية خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية هم: (الترسانة - الأهلي - الزمالك - الإسماعيلي - الإتحاد السكندري).





وتقابل بطل تونس مع الأندية المصرية في 35 مباراة رسمية في بطولات إفريقيا، فاز 7 مباريات، وخسر 15 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 13 مباراة بينهما.





سجل لاعبو الترجي التونسي 27 هدفا في شباك الأندية المصرية، بينما استقبلت شباكه 39 هدفا خلال المواجهات السابقة.





تاريخ مباريات الترجي التونسي على الأراضي المصرية



خاض فريق الترجي 17 مباراة سابقة بالبطولات الإفريقية على الأراضي المصرية، ولم يحقق أي فوز، حيث خسر 7 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، سجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 21 هدفًا، ويسعي بطل تونس للتخلص من هذه العقدة التاريخية خلال مباراته اليوم ضد الزمالك.





أول مباراة للترجي على ملاعب مصر كانت أمام الترسانة عام 1987 في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي بدون أهداف.





أكبر هزيمة للترجي على أرض مصر، كانت أمام النادي الأهلي بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، وسجل الأهداف (فلافيو - محمد أبوتريكة - أسامة حسني).





أخر مباراة للفريق التونسي على الأراضي المصرية كانت ضد فريق الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1 سجل الأهداف (وليد سليمان "هدفين" - عمرو السولية)، ولكن خسر الفريق الأهلاوي بثلاثية نظيفة في الإياب وفشل في التتويج باللقب الإفريقي.