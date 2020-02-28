Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجدي يعقوب يكشف عن أساليبه الجديدة في جراحة القلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:58 ص
Advertisements
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، إنه وفريقه يبتكرون أساليبًا جديدة في العمليات الجراحية في القلب وعلاجه.

وأضاف "يعقوب" خلال لقاءه ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc" أن هذه الطرق أدهشت كثير من العلماء والمتخصصين في علاج القلب بالعالم كله، وكليات الطب في الجامعات الأمريكية، أبدت اهتمامًا كبيرًا لمعرفة تلك الطرق ودراستها ومحاولة تطبيقها في الحالات المرضية التي تقابلهم.

وأشار جراح القلب العالمي، إلى أن مركز أسوان لعلاج القلب أصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال جراحة القلب وتقديم العلاج لمرضاه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب عمليات القلب جراحة

أخبار تهمك

النيابة تصرح بدفن الشاب المنتحر بالجيزة.. وتكشف مفاجآت جديدة

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 9 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ ساعتين

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة في جريمة قتل شاب بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

منظومة التأمين الصحي ببورسعيد آخرهم.. تعرف على "هدايا" مجدي يعقوب لانجاح قطاع الصحة

افتتاح المؤتمر السنوي الخامس لقسم جراحة القلب والصدر بطب المنصورة

مجدي يعقوب × صورة.. حكايات الطبيب المتواضع

مجدي يعقوب في عيد ميلاده يتصدر قائمة تريند جوجل .. إنجازات ومعلومات عن "ملك القلوب"

الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC

مجدي يعقوب: جراحة القلب رسالة.. و80% من العالم يحتاج إليها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status