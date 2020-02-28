مجدي يعقوب يكشف عن أساليبه الجديدة في جراحة القلب



وأضاف "يعقوب" خلال لقاءه ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc" أن هذه الطرق أدهشت كثير من العلماء والمتخصصين في علاج القلب بالعالم كله، وكليات الطب في الجامعات الأمريكية، أبدت اهتمامًا كبيرًا لمعرفة تلك الطرق ودراستها ومحاولة تطبيقها في الحالات المرضية التي تقابلهم.



وأشار جراح القلب العالمي، إلى أن مركز أسوان لعلاج القلب أصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال جراحة القلب وتقديم العلاج لمرضاه.



قال الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، إنه وفريقه يبتكرون أساليبًا جديدة في العمليات الجراحية في القلب وعلاجه.