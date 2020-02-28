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تليفونات بنى سويف يواجه الجونة وديا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:18 ص
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يحل تليفونات بنى سويف ضيفا على الجونة اليوم الجمعة بالغردقة وذلك فى إطار المباراة الودية التى تجمع بين الفريقان فى إطار استعدادات التليفونات لاستئناف مبارياته بالدور الثانى بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى فيما يواصل الجونة استعدادته لمباريات الدورى الممتاز .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته يخوض المباراة بدوافع عديدة أهمها تقديم عرض قوى أمام الجونة بجانب الاطمئنان على مستوى اللاعبين وخاصة البدلاء والعائدين من الإصابة والتجهيز الاخير لمواجهة شبان قنا بالجولة السابعة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وكان التليفونات قد تلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية أمام طهطا الرياضى بملعب طهطا .

تليفونات بنى سويف بدأ فترة الإعداد بقيادة فنية للدكتور عماد سمير ثم تولى احمد شعبان مسوؤلية تدريب الفريق حتى نهاية الدور الاول وعقب ذلك تولى أبو العينين شحاته تدريب الفريق السويفى .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السادس برصيد 22 نقطة .

ترتيب المجموعة الاولى " الصعيد " بالقسم الثانى

1 - بنى سويف 34 نقطة
2 - البنك الأهلى 32 نقطة
3 - الالمونيوم 32 نقطة
4 - شبان قنا 30 نقطة
5 - سوهاج 22 نقطة
6 - تليفونات بنى سويف 22 نقطة
7 - بترول اسيوط 21 نقطة
8 - المنيا 19 نقطة
9 - الاعلاميين 18 نقطة
10 - الفيوم 15 نقطة
11 - طهطا 10 نقطة
12 - ديروط 8 نقطة

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