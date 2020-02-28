البريد الالكتروني لـ "جوارديولا" يتعرض للاختراق.. والكشف عن معلومات هامة











ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن البريد الالكتروني الخاص بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تعرض للقرصنة من أحد الموظفين السابقين بالسيتيزنز.





وأوضح أن "الهاكر" حصل على رسائل سرية لجوارديولا، وحاول بيعها مقابل 100 ألف إسترليني.





وتابع، "المقرصن حصل أيضًا على أرقام اللاعبين وبريدهم الإلكتروني من على هاتف جوارديولا، وهدد باستهدافهم بطريقة غير مشروعة".





وقال الهاكر، "اختراق جوارديولا أسهل شيء قمت به، لقد التقطت صورة لشاشة هاتفه أثناء إجرائه محادثة بالبريد الإلكتروني وقت عملي في مانشستر سيتي خلال عام 2017".