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مجدي يعقوب: سعيد بتكريمي في دبي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:15 ص
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مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه، أنه يعمل على تدريب وتمرين العديد من الأطباء في مركز أسوان لجراحة القلب، معقبًا: "لما بشوفهم أحسن مني ببقى مبسوط".

وأضاف "جراح القلب العالمي"، خلال حواره في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc: "عاوزهم في المستقبل مش يبقوا زي مجدي يعقوب، لأ، عاوزهم يبقوا أحسن من مجدي يعقوب.. وسعيد بتكريمي في دبي، وكذلك الحصول على تبرعات من الأشخاص في الخليج والعالم، لإنشاء مستشفى مجدي يعقوب الجديد في القاهرة". 

وأشار الجراح العالمي، إلى أنه مؤمن باستمرارية المشروع الذي يقوم به، وكتب ذلك في العديد من المجلات العلمية، مؤكدًا أن مركز أسوان لعلاج القلب أصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال جراحة القلب وتقديم العلاج لمرضاه.
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مستشفي القلب الجديد مجدي يعقوب تكريم دبي الخليج

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