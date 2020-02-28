Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرسنال يودع الدوري الأوروبي وأولمبياكوس يحقق المعجزة ويصعد لثمن النهائي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

بعد فوزه ذهاباً بهدف على أرض أولمبياكوس اليوناني، وجد أرسنال الإنكليزي وصيف النسخة الأخيرة نفسه متأخراً بالنتيجة عينها في لندن، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.
 

ولم يغامر أولمبياكوس في الشوط الأول ونجح دفاعه باحتواء هجوم أرسنال وحرمانه من الحصول على فرص خطيرة على مرماه. وفي الثاني، عادل أولمبياكوس مجموع المباراتين بتسجيله هدف التقدم برأس السنغالي بابي سيسيه متابعاً ركنية الفرنسي ماتيو فالبوينا (53).

وفي الشوط الاضافي الثاني، سجل الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ هدف التقدم بكرة أكروباتية جميلة من داخل المنطقة بعد عرضية من الألماني مسعود أوزيل (113).

لكن قبل دقيقة على انتهاء الوقت، سجل المهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي هدف التأهل ضارباً مصيدة التسلل (119)، قبل أن يهدر أوباميانغ فرصة ذهبية لاستعادة بطاقة التأهل.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 3 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 15 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ 36 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ نصف ساعة

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ ساعة و 27 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

01:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status