عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز







أفادت مصادر مقربة من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إستقرار المدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر على ثنائي قلب الدفاع، والذي سيخوض به المباراة المرتقبة ضد صن داونز بطل جنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.







وتشير التقارير، لإستقرار فايلر على الدفع بالثنائي أيمن أشرف ومحمود متولي في التشكيلة الأساسية خلال المباراة.







وأضافت المصادر، أن رغبة فايلر تأتي في ظل عدم تفضيل فريق صن داونز على الكرات العرضية، وبالتالي لا يحتاج الأهلي لمدافعين طوال القامة.





كما يمتاز متولي وأشرف بالقدرة الكبيرة على بناء الهجمات من الخلف، وهو الأسلوب الذي يفضله السويسري في مباريات الأهلي.







وخاض الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف مواجهة السوبر الماضية ضد الزمالك، وظهرا بشكل لا بأس به أثناء المباراة.





وكان مقرراً إشتراك أشرف ومتولي في مواجهة القمة الماضية في الدوري أمام الزمالك، والتي قرر الفريق الإبيض الإنسحاب منها.