أمين "الأعلى للآثار": المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل مؤسسة ثقافية ترفيهية أثرية علمية.



وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار في العالم.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن مساحة المتحف نصف مليون متر مربع، لافتًا إلى أن المتحف تكلف عدة مليارات، معلقًا: "المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم في القرن الـ21".

