دينا فؤاد عن "الأخ الكبير": سعيدة بمشاركتي في عمل مهم.. وانتظروا مفاجآت الحلقات الجديدة





مقطع فيديو من المسلسل عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وعلقت على الفيديو قائلة: "الحمد لله الحمد لله سعادتي متتوصفش بردود افعالكم الجميلة اللي بشوفها سواء في الشارع أو على السوشيال ميديا، أنا فعلاً حبيت شخصية عبير لأنها بتمثل الست الجدعة القوية الأصيلة اللي بتقف مع جوزها وكل اللي حواليها وقت الشدة".



وأضافت "وطبعاً عايزة أشكر أخويا وصديقي المحترم محمد رجب اللي كنت سعيدة جدًا بمشاركتي معاه في عمل مهم زي مسلسل "الأخ الكبير" ومن نجاح لنجاح دايماً يارب، انتظروا الحلقات اللي جايه من المسلسل لسه فيه مفاجآت كتير هتحصل".



يشار إلي أن مسلسل" الأخ الكبير" حقق نجاحًا كبيرًا، حيث أنه دائما يتصدر ترند جوجل فهو ينتمي لتوعية المسلسلات الطويلة ويشارك به نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم محمد رجب.





أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "الأخ الكبير بطولة النجم محمد رجب، والذي يعرض حاليًا، حيث نشرت