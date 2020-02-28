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إيطاليا تفرض عقوبة على الكنائس المخالفة لإجراءات مكافحة "كورونا"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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قررت السلطات الإيطالية في مدينة ميلانو فرض عقوبة على أي كنيسة تفتح أبوابها للصلاة، وتعليق الصلوات بالكنائس لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا في ميلانو، ووفاة 14 شخصا وإصابة 400 آخرين حتى الآن.

والتزمت الكنائس القبطية التابعة لإيبارشية ميلانو بالقرار لحين شعار آخر، كما تم وقف المساجد والأندية والمدارس الحكومية والخاصة.

وأبلغت الكنيسة، الخميس، أبنائها بوقف الصلوات لحين حصار الفيروس، وعدم الذهاب للكنائس خلال هذه الفترة التي يتزايد فيها الفيروس، وفي نفس الوقت علقت الكنائس القبطية في الكويت أنشطة مدارس الأحد والتربية المسيحية واقتصار حضور الكنيسة على القداس فقط، بعد إصابة 10 أشخاص بالفيروس.

ومن ناحية أخرى، قررت الكنيسة القبطية في اليونان منع استخدام مناديل المناولة وأغطية رأس السيدات التي توزع بالكنيسة أو أكواب المياه بعد التناول، كما طالبت كل شخص بإحضار منديل خاص به، والسيدات "إيشاربات" خاصة بهن، وزجاجات مياه خاصة.
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الكلمات المفتاحية

مناديل المناولة فيروس كورونا الكنائس

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