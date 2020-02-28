عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر مباراة الزمالك والترجي الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تابع لايف مباراة الزمالك الترجي مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الترجي الرياضي في المباراة القادمة ضيفه فريق الزمالك من جديد ولكن هذه المرة في إياب ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الترجي الرياضي ضيفه فريق مستقبل سليمان ضمن فعاليات بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الترجي الرياضي السبيخة ضمن فعاليات بطولة كأس تونس، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الترجي الرياضي مضيفه فريق اتحاد بن قردان ضمن فعاليات بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.

آخر إِستعدادات الزمالك قبل ملاقاة الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة:قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي
مباراة الزمالك والترجي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الزمالك في المباراة القادمة مضيفه فريق الترجي الرياضي في إياب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك مضيفه فريق الاتحاد السكندري ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق المصري البورسعيدي ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق مصر المقاصة ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

أخبار تهمك

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 3 ساعات

"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة كبرى تبتعد وأخرى تدق أبواب البيرنابيو.. ولاعب جديد على رادار الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status