يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا اليومzamalek vs taraji live هدف بن شرقي

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الترجي الرياضي في الفترة الماضية، نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الترجي الرياضي أربعة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق الترجي الرياضي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، حيث نجح فريق الترجي الرياضي في حصد 44 نقطة في رصيده بعدما خاض 16 جولة من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.