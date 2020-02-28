بعد وقف العمرة.. "شركات السياحة" تكشف الخيارات المتاحة أمام الحاجزين

علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على قرار السعودية الخاص بتعليق رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا، قائلًا: "مرينا بتجارب أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير وتم وقف الرحلات، ومفيش مواطن مستردش فلوسه".



وأوضح "ترك"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه يجب على المواطنين إما أن يلغوا رحلاتهم، أو ينتظروا قرار استئناف الرحلات، مؤكدًا أن حق العميل محفوظ في كل الأحوال.



وأشار إلى أنه في حالة استرداد الأموال ستكون كاملة بدون أي خصومات، لافتًا إلى أن حجم من حصلوا على تأشيرة حتى الآن حوالي 10 آلاف مواطن.

