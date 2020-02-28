Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد وقف العمرة.. "شركات السياحة" تكشف الخيارات المتاحة أمام الحاجزين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:05 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على قرار السعودية الخاص بتعليق رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا، قائلًا: "مرينا بتجارب أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير وتم وقف الرحلات، ومفيش مواطن مستردش فلوسه".

وأوضح "ترك"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه يجب على المواطنين إما أن يلغوا رحلاتهم، أو ينتظروا قرار استئناف الرحلات، مؤكدًا أن حق العميل محفوظ في كل الأحوال.

وأشار إلى أنه في حالة استرداد الأموال ستكون كاملة بدون أي خصومات، لافتًا إلى أن حجم من حصلوا على تأشيرة حتى الآن حوالي 10 آلاف مواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعليق العمرة العمرة السعودية

أخبار تهمك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ ساعة و نصف

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تصرح بدفن الشاب المنتحر بالجيزة.. وتكشف مفاجآت جديدة

منذ أقل من ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لجنة "الحج والعمرة": إجراء قرعة اختيار الحج السياحي غدًا

"المؤسسة القومية لتيسير الحج": الأسعار تبدأ من 70 ألف جنيه

مسؤول: إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لآداء "العمرة" فقط

بعد وقف تأشيرات العمرة.. ما هي إجراءات الدولة المصرية؟

غرفة السياحة عن تعليق العمرة: "نحن مع أي قرار للصالح العام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status