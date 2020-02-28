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أحمد شاكر لـ"الفجر الفني": أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الأسبق حسني مبارك في عمل فني

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان أحمد شاكر، مدير المسرح القومي سابقًا، أنه يتمني تجسيد شخصية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتقديم عمل فني كامل يتناول حياته.

وصرح أحمد شاكر لـ"الفجر الفني" بأن ما جذبه لتقديم شخصية "مبارك" أنه من الجيل الذي عايش حكم مبارك ثلاثين عامًا، وبالتالي لديه خلفية كبيرة عن شخصيته.

وأوضح أن تجسيد الزعماء والشخصيات العامة يعتبر بمثابة دكتوراة في فن التمثيل لأن الجمهور الذي يعرف الشخصية العامة بمقدرته تقييم الممثل الذي سيجسد هذه الشخصية.

وأوضح "شاكر" أن شخصية الرئيس الراحل مبارك شخصية شكسبيرية، وحياة أسرة مبارك شبيهة بالدراما من حيث الصعود والهبوط وسقوط البطل التراجيدي، مشيراً إلي أن تقديم حياة مبارك في عمل فني سيثير اهتمام الملايين في مصر والعالم العربي.

وأشار "شاكر" إلى أن الهدف من تقديم شخصية "مبارك" قائلا: "الهدف من تقديم هذه الشخصية وكل الشخصيات التاريخية هو احقاق الحق حول الشخصيات التي اسير حولها جدل وتقديمها بحيادية بما لها وما عليها".

واستكمل "شاكر": "كأننا نستذكر دروس الماضي نتعلم من التاريخ هنعرف أن مصر بها رجال أوفياء حافظوا عليها من رجال القوات المسلحة الشرفاء، ونعرف أيضا أن هناك من يتربص بها من الخونة والعملاء ولن يكلوا في استهدافها وإن علينا أن ننتبه لهم دائماً".

واختتم "شاكر" حديثه بأن فترة حكم "مبارك" مهمة جداً في تاريخ مصر والمنطقة العربية على مدار 30 عامًا وبالتأكيد ستتصدي لها الدراما كثيراً.


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