خاص- المطربة الأمريكية إليز ليبيك تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل ألبومها المقبل





قالت المطربة الأمريكية إليز ليبيك إنها تعكف حاليًا على التحضير لألبومها الغنائي المقبل، والذي سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.وأضافت إليز، أن الألبوم الجديد سيحمل عنوان KA، وسيحتوي على أنشودات صوتية مع القليل من الموسيقى.وتابعت أنه سيتضمن أيضًا عزف على البيانو وأصوات جميلة أخرى ترتبط بالأهرامات، ويرتبط هذا الألبوم بالكتاب التي ستطرحه أيضًا قريبًا.وأوضحت إليز أنها ستطرح الكتاب الخاص بها في شهر أبريل المقبل، ويليه الألبوم الذي سيبصر النور في يونيو المقبل.