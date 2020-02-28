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"الإفتاء" توضح.. لماذا تؤيد قرار السعودية بوقف رحلات العمرة؟

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:47 ص
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الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدار تؤيد قرار السعودية بوقف رحلات العمرة، وذلك للتعاون على البر والتقوي.

وأضاف "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نحن نتعاون على البر والتقوى، ومطالبون كمسلمين بفعل الخير".

وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء: "الكل أمام خطر ويجب أن نتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي له، والشرع أمرنا باتخاذ احتياطاتنا حال وجود خطر".
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الكلمات المفتاحية

رحلات العمرة السعودية الإفتاء

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