مانشستر يونايتد وإنتر وأشبيلية يتأهلوا الى دور الـ16 بالدوري الأوروبي

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الخميس مسيرته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الـ16 للمسابقة القارية، عقب فوزه الكبير 5 / صفر على ضيفه كلوب بروج البلجيكي.





وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، فيما أضاف النيجيري أوديون إيجالو وسكوت مكتوميناي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و41، وأحرز البرازيلي فريد الهدفين الرابع والخامس ليونايتد في الدقيقتين 82 و90.







ولعب بروج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 عقب طرد لاعبه الإيفواري سيمون ديلي.





يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت في بلجيكا انتهت بالتعادل 1 / 1.







وبلغ إنتر الإيطالي دور الـ16 بعدما واصل تفوقه على ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري، عقب فوزه عليه 2 / 1 بملعب (جوتسيبي مياتزا).







وكان إنتر فاز ذهابا 2 / صفر بالعاصمة البلغارية صوفيا، ليفوز 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.







وتقدم الضيوف بهدف مباغت حمل توقيع البرازيلي كاولي أوليفيريا سوزا في الدقيقة 26، لكن كريستيانو بيراجي أدرك التعادل سريعا لإنتر في الدقيقة 32، ثم أضاف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 45.







وتأهل خيتافي الإسباني إلى دور الستة عشر، رغم خسارته أمام مضيفه أياكس آمستردام الهولندي 1 / 2 .







واستفاد خيتافي من فوزه ذهابا 2 / صفر، ليحسم تأهله متفوقا بمجموع المباراتين 3/ 2 .







وتقدم خيتافي الدقيقة الخامسة عن طريق خايمي ماتا، قبل أن يدرك دانيلو التعادل لأياكس في الدقيقة العاشرة، ثم سجل كاريل إيتنج الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 63.







وحجز كوبنهاجن الدنماركي بطاقة الصعود للدور ذاته عقب فوزه على مضيفه سيلتك الاسكتلندي 3 / 1 . وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا في الدنمارك، ليتأهل كوبنهاجن الذي تفوق 4 / 2 بمجموع المباراتين.







وتقدم كوبنهاجن عن طريق مايكل سانتوس في الدقيقة 51، قبل أن يسجل أودسون ادوارد هدف التعادل لسيلتك في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.







وفي الدقيقة 85 سجل بيب بيل الهدف الثاني لكوبنهاجن، قبل أن يعزز دامي ندوي تقدم الفريق الدنماركي بالهدف الثالث في الدقيقة 88. وصعد أشبيلية لدور الـ16 بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه كلوج الروماني، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها وفقا للائحة البطولة حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليحسم تأهله لدور الستة عشر بعدما سبق أن تعادل مع نظيره الروماني 1 / 1 في مباراة الذهاب التي جرت برومانيا.







وتأهل شاختار دونتسيك الأوكراني للدور المقبل، بعد تعادله المثير 3 / 3 مع مضيفه بنفيكا البرتغالي.







واستفاد الفريق الأوكراني من فوزه 2 / 1 على بنفيكا في لقاء الذهاب الذي جرى بملعبه يوم الخميس الماضي، ليفوز 5 / 4 في مجموع اللقائين.







ولحق روما الإيطالي بركب المتأهلين لدور الـ16، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 من مضيفه جينت البلجيكي مساء الخميس في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.







وكان لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة الإيطالية يوم الخميس الماضي قد انتهى بفوز روما 1 / صفر، ليحجز الفريق الإيطالي بطاقة العبور للدور الثاني بفوزه 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.







وبادر جينت بالتسجيل عبر لاعبه جوناثان دايفيد في الدقيقة 25، فيما تعادل الهولندي جاستن كوليفرت لمصلحة روما في الدقيقة 29.







وبلغ فولفسبورج الألماني دور الـ16 بتغلبه 3 / صفر على مضيفه مالمو السويدي، ليكرر تفوقه على منافسه من جديد، بعدما تغلب عليه 2 / 1 في لقاء الذهاب بألمانيا.







وافتتح جوسيب بريكالو التسجيل لفولفسبورج في الدقيقة 42، فيما أضاف زميلاه يانيك جيرهاردت وجواو فيكتور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و69.





