ننشر لأول مرة مفاجآت تفاصيل "الضربة الجوية" عن حياة مبارك للنجم أحمد زكي (صور)















رصدت عدسة "الفجر الفني" صورة لتنازل المؤلف محمد طلبة لشركة أفلام أحمد زكي، على فيلم "الضربة الجوية" والذي كان من المقرر أن يقدمه الراحل أحمد زكي ويجسد شخصية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.وكان أحمد زكي، قدم دفعة وقدرها ألف جنيه للمؤلف بعد التنازل ولكن تم وقفه نظرًا لمرض الراحل ثم وفاته حيث رحل عن عالمنا في مارس 2005 ورحل معه حلم تجسيد صاحب "الضربة الجوية" محمد حسني مبارك.وكان قد توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظُهر الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.وتم إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الدولة، ومحبي الرئيس الأسبق والهام شاهين ويسرا وعدد كبير من الفنانين.