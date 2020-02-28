Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر لأول مرة مفاجآت تفاصيل "الضربة الجوية" عن حياة مبارك للنجم أحمد زكي (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

رصدت عدسة "الفجر الفني" صورة لتنازل المؤلف محمد طلبة لشركة أفلام أحمد زكي، على فيلم "الضربة الجوية" والذي كان من المقرر أن يقدمه الراحل أحمد زكي ويجسد شخصية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكان أحمد زكي، قدم دفعة وقدرها ألف جنيه للمؤلف بعد التنازل ولكن تم وقفه نظرًا لمرض الراحل ثم وفاته حيث رحل عن عالمنا في مارس 2005 ورحل معه حلم تجسيد صاحب "الضربة الجوية" محمد حسني مبارك.

وكان قد توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظُهر الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.

وتم إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الدولة، ومحبي الرئيس الأسبق والهام شاهين ويسرا وعدد كبير من الفنانين.



Advertisements

أخبار تهمك

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 15 ساعة

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ 37 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ ساعة و نصف

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ 33 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

01:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status