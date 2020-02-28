بالمواعيد.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنطلق اليوم الجمعة مواجهات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي الزمالك المصري أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي علي ستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.



وتذاع المباراة بين نادي الزمالك المصري أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقود الحكم الدولي المغربي رضوان جيد هذه المباراة القوية والمثيرة بين الفريقين.



بينما يحل نادي مازيمبي الكونجولي ضيفا ثقيلا علي نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء المغربية وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وفي يوم السبت يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي علي ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيادة الحكم نجامبو ندالا.

