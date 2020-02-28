إصابة 5 شباب في حادث سير ببني سويف

أصيب 5 شباب، بإصابات متفرقة، في حادث سير وقع، الخميس، إثر تصادم سيارة بأحد أعمدة الإنارة، بطريق قرية "المماليك" التابعة لدائرة مركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوقوع حادث سير، بطريق قرية "المماليك" التابعة لدائرة المركز، ووجود مصابين بموقع الحادث.





وتبين بالانتقال والفحص، وقوع الحادث إثر تصادم السيارة رقم (٦٨١٩ ف ع) بأحد أعمدة الإنارة، ما أدى لإصابة 5 شباب، ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، بالسيارتين أرقام ٢١٧٦ و٢٨٥ نقلتا المصابين الخمسة لمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.





وأكد مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، أن المصابين هم: أحمد أيمن احمد، ١٥عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد حسام علي، ١٧عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأحمد محمد حمادة، ١٧عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، يقيمون قرية كوم الرمل بإهناسيا، وعلاء محمد إبراهيم، ١٧ عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد سمير فريد، ١٧ عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، يقيمان قرية المماليك بإهناسيا.



