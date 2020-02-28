انفراد| "هاجي أزورك أنا ولي لي".. "أنت مثلي الأعلى".. رسائل بخط اليد من منى زكي وأنوشكا لأحمد زكي (صور)











رصدت عدسة "الفجر الفني" عددًا من الرسائل المكتوبة بخط اليد من عدد كبير من نجوم الفن للفنان الراحل أحمد زكي، وذلك فترة مرضه، حيث احتفظ الراحل بهما في ملف خاص يحوي كلمة وعبارة عن عبارات الحب والامتنان والدعم التي كتبها له من حوله."الفجر الفني" لاحظ جواب أنوشكا للراحل، والذي دونت في بدايته: ""أن تكون محبوب فهذا جميل.. أن تكون مثل أعلى مثلما أنت مثل أعلى لي وللكثيرين غيري فهذا صعب صعب جدا".أما مني زكي، قامت بالدعاء له بالشفاء العاجل وطلبت منه أن يقوم سريعًا من وعكته حتي تزوره برفقة ابنتها لي لي وهذه دلالة على أن الراحل كان يكن لابنتها معزة خاصة.وايضا احتفظ بعدد كبير من الكروت وكان أبرزهم النجمة أنغام والنجمة غادة عادل وايضا الاب بطرس دانيال والفنانة شيرين والفنان يوسف شعبان وعدد كبير من الوزراء والسفراء في عدد كبير من الدول العربية.