عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

انفراد| "هاجي أزورك أنا ولي لي".. "أنت مثلي الأعلى".. رسائل بخط اليد من منى زكي وأنوشكا لأحمد زكي (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

رصدت عدسة "الفجر الفني" عددًا من الرسائل المكتوبة بخط اليد من عدد كبير من نجوم الفن للفنان الراحل أحمد زكي، وذلك فترة مرضه، حيث احتفظ الراحل بهما في ملف خاص يحوي كلمة وعبارة عن عبارات الحب والامتنان والدعم التي كتبها له من حوله.

"الفجر الفني" لاحظ جواب أنوشكا للراحل، والذي دونت في بدايته: ""أن تكون محبوب فهذا جميل.. أن تكون مثل أعلى مثلما أنت مثل أعلى لي وللكثيرين غيري فهذا صعب صعب جدا".

أما مني زكي، قامت بالدعاء له بالشفاء العاجل وطلبت منه أن يقوم سريعًا من وعكته حتي تزوره برفقة ابنتها لي لي وهذه دلالة على أن  الراحل كان يكن لابنتها معزة خاصة.

وايضا احتفظ بعدد كبير من الكروت وكان أبرزهم النجمة أنغام والنجمة غادة عادل وايضا الاب بطرس دانيال والفنانة شيرين والفنان يوسف شعبان وعدد كبير من الوزراء والسفراء في عدد كبير من الدول العربية.



انفراد| "هاجي أزورك أنا ولي لي".. "أنت مثلي الأعلى".. رسائل بخط اليد من منى زكي وأنوشكا لأحمد زكي (صور)
انفراد| "هاجي أزورك أنا ولي لي".. "أنت مثلي الأعلى".. رسائل بخط اليد من منى زكي وأنوشكا لأحمد زكي (صور)
انفراد| "هاجي أزورك أنا ولي لي".. "أنت مثلي الأعلى".. رسائل بخط اليد من منى زكي وأنوشكا لأحمد زكي (صور)
انفراد| "هاجي أزورك أنا ولي لي".. "أنت مثلي الأعلى".. رسائل بخط اليد من منى زكي وأنوشكا لأحمد زكي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منى زكي منوعات فن انوشكا الفجر الفني

أخبار تهمك

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة كبرى تبتعد وأخرى تدق أبواب البيرنابيو.. ولاعب جديد على رادار الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: أنا أول من أنتج "ست كوم" في مصر..وأنوشكا كانت زميلتي

رامي صبري يشارك في عزاء والدة مدير أعماله (صور)

معلومات لا تعرفها من قبل عن الملكة ناريمان

الشناوي يكشف أسرار في حياة هيثم أحمد زكي: كان يعيش في عالم خاص به (فيديو)

أنوشكا شارما وزوجها يقضيان وقتا رومانسيا داخل السينما

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status