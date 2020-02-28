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جهود أمنية مكثفة لكشف غموض جثة مجهولة بالقاهرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية بأحد الشوارع، قرب معهد الأورام بدائرة قسم السيدة زينب، بمحافظة القاهرة. 

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، مقتولًا، وملقى بأحد الشوارع بجوار معهد الأورام.

وتبين بالفحص والمعاينة أن الجثة لشاب في نهاية العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة.

وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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