عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

الصحافة والفنان كانتا قديمًا وجهان لعملة واحدة، وعند تجول "الفجر الفني" داخل شقة النجم الراحل أحمد زكي، لاحظ اهتمامه الشديد بكل كلمة تم كتابتها عنه في الصحافة المصرية والعربية وبالرغم من مرور ١٥ عامًا على وفاته إلا أنه عندما تشاهد الأخبار والمقالات التي تحدثت عن الراحل ستجد نفسك تعود للخلف لأكثر من عشرين عامًا.

ونفس الحديث ينطبق على نجله الراحل هيثم أحمد زكي الذي سار على خطى والده واهتم بجمع ملف آخر يجمع كل كلمة تم كتابته عنه في الصحاقة، حيث كان يهتم بكل المقالات التي تتحدث عن موهبته ونجاحه والمفاجأة أنه قام بتخصيص ملف أيضا لكل كلمة تم نشرها عن مهاجمته وبارز علي الملف جملة "سأستطيع" وكأنه كان في حرب مع نفسه للخروج من دائرة التشبيه والمقارنات.

كانت وزارة الثقافة عن أن اللجنة التى قامت بتشكيلها الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدأت عملها لفرز مقتنيات الفنان الراحل احمد زكي، وذلك بعدما تم بيع شقة مكتب الهرم التي كان يمتلكها الفنان الراحل.

وأوضحت وزارة الثقافة، أنه تم التواصل مع المالك الجديد لمكتب الراحل أحمد زكى القاطن في منطقة الهرم لجمع مقتنيات الفنان أحمد زكى.

وأشارت وزارة الثقافة، إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بفحص مقتنيات وفرزها لاختيار المتحف الأمثل لكى توضع مقتنيات أحمد زكى فيه.

وسيقوم "الغجر الفني" بنشر العديد من المفاجأت خلال الساعات المقبلة من شقة الراحل أحمد زكي.



"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم أحمد زكي مقتنيات أحمد زكي الفجر الفني الرى

أخبار تهمك

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة كبرى تبتعد وأخرى تدق أبواب البيرنابيو.. ولاعب جديد على رادار الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"لا إصابات ظاهرية".. النيابة تواصل التحقيقات في وفاة الفنان هيثم زكي

نقيب الممثلين يكشف مصير مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي

بعد حصول شقيقه على الميراث.. تعرف على القائمة الكاملة لممتلكات هيثم أحمد زكي

"ممنوع الصحافة" اليوم أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي .. أعرف التفاصيل

نقيب الممثلين: لن أصمت على بيع مقتنيات أحمد زكي

"الثقافة": مستعدون لدفع أي مقابل للحصول على مقتنيات مكتب أحمد زكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status