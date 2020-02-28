"الفجر الفني" داخل شقة أحمد زكي.. وننشر لأول مرة مفاجأة احتفاظ الراحل وابنه هيثم بأخبار ومقالات الصحافة عنهما (صور)



الصحافة والفنان كانتا قديمًا وجهان لعملة واحدة، وعند تجول "الفجر الفني" داخل شقة النجم الراحل أحمد زكي، لاحظ اهتمامه الشديد بكل كلمة تم كتابتها عنه في الصحافة المصرية والعربية وبالرغم من مرور ١٥ عامًا على وفاته إلا أنه عندما تشاهد الأخبار والمقالات التي تحدثت عن الراحل ستجد نفسك تعود للخلف لأكثر من عشرين عامًا.



ونفس الحديث ينطبق على نجله الراحل هيثم أحمد زكي الذي سار على خطى والده واهتم بجمع ملف آخر يجمع كل كلمة تم كتابته عنه في الصحاقة، حيث كان يهتم بكل المقالات التي تتحدث عن موهبته ونجاحه والمفاجأة أنه قام بتخصيص ملف أيضا لكل كلمة تم نشرها عن مهاجمته وبارز علي الملف جملة "سأستطيع" وكأنه كان في حرب مع نفسه للخروج من دائرة التشبيه والمقارنات.



كانت وزارة الثقافة عن أن اللجنة التى قامت بتشكيلها الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدأت عملها لفرز مقتنيات الفنان الراحل احمد زكي، وذلك بعدما تم بيع شقة مكتب الهرم التي كان يمتلكها الفنان الراحل.



وأوضحت وزارة الثقافة، أنه تم التواصل مع المالك الجديد لمكتب الراحل أحمد زكى القاطن في منطقة الهرم لجمع مقتنيات الفنان أحمد زكى.



وأشارت وزارة الثقافة، إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بفحص مقتنيات وفرزها لاختيار المتحف الأمثل لكى توضع مقتنيات أحمد زكى فيه.



وسيقوم "الغجر الفني" بنشر العديد من المفاجأت خلال الساعات المقبلة من شقة الراحل أحمد زكي.







