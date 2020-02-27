فرنسا وألمانيا تسجلان عشرات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"





سجلت فرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" الجديد، حسبما أعلنت السلطات الصحية في الدولتين.





وأفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران: بأن "عدد حالات الإصابة المؤكدة في بلاده تجاوز الضعف خلال 24 ساعة؛ ليصل إلى 38 حالة بعد أن كان 18 حالة فقط، أمس الأربعاء".





وتابع فيران : أن "هذه الزيادة الحادة كانت بسبب تحديد ما يسمى الأشخاص المتصلين، الذين خالطوا حالات معروفة قبل ذلك، وفرنسا جاهزة للتصدي للمرض".





وقال أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون: إن "شخصين توفيا من أصل المصابين الثمانية والثلاثين، و12 شخصا تعافوا، بينما يُعالج 24 شخصا في المستشفيات بينهم اثنان في حالة خطيرة".





هذا وسجلت 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بحلول مساء اليوم في ألمانيا، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في هذا البلد إلى 44.





وسجلت في ولاية شمال الراين وستفاليا، الأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، 14 حالة إصابة مؤكدة، وفق وزير الصحة المحلي، ووضع جميع المصابين في الحجر الصحي بمنازلهم لأنه "لا توجد ضرورة لمعالجتهم في المستشفى"، وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في هذه الولاية إلى 20، جميعهم تقريبا يقطنون في مدينة جانجلت.





ومن بين المصابين جندي في الجيش، كشف عن إصابته يوم أمس الأربعاء، وتم إيداعه في المستشفى.





وفي ولاية باده فورتمبرغ، سجلت 4 حالات إصابة مؤكدة بحلول مساء اليوم، من بينهم امرأتان ورجل كانوا ضمن مجموعة قامت بزيارة عمل إلى ميونيخ بين 19 و21 فبراير الماضيين، وانتقلت إليهم العدوى عن طريق مشارك إيطالي في الرحلة، أعلن عن إصابته بالفيروس عقب عودته إلى بلده.



