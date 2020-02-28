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كاتبة: قانون المحليات يمس كل فرد بالمجتمع

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:16 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الدولة فتحت بابًا للحوار، وهو أمر لم يكن موجودا في السابق، ويثري أي قرار يتم إتخاذه، معتبرة أن الحوار هو ضمان النهوض في مصر.

وثمنت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، عقد بعض الجهات حوار مجتمعي حول قانون المحليات قبل مناقشته بالبرلمان، موضحة أن هذا القانون يمس كل فرد في المجتمع.

وشددت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على ضرورة أن يتواجد موظفي المحليات في الشوارع، ويكونوا مسؤولين عن الوضع في المدن والشوارع، ويتم محاسبتهم على أي تعدٍ جديدٍ، حتى لو متر واحد.
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الكلمات المفتاحية

قانون فريدة الشوباشي المحليات

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