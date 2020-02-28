البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية في جزر فيجي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القس رافائيل باسيلي كاهن كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بجزر فيجي، التابعة لإيبارشية ميلبورن.



وكان البابا قد ترأس، طقس الرهبنة لإحدى عشرة من طالبات الرهبنة في دير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين للراهبات في مصر القديمة، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة ورئيسات أديرة الراهبات.



وتعد هذه هي المرة الثانية يقوم فيها قداسة البابا برسامة رهبان منذ عامين، بعد انتهاء الإيقاف الكنسي لرسامة رهبان جدد أو قبول طالبي رهبنة، عقب مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

