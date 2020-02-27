اخبار الزمالك اليوم الخميس| مرتضي منصور يرد على عقوبات القمة.. مفاجأة سارة للجماهير.. سر استبعاد أوباما وعواد من لقاء الترجي

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس ٢٧ فبراير العديد من الأخبار والانباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء وقبل مواجهة نادي الترجي التونسي المنتظرة.









الزمالك يكشف عن حقيقة رحيل كارتيرون

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الأنباء التي ترددت عن تلقيه بعض العروض.





وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة "الزمالك" أن كارتيرون لن يرحل عن الفريق نهائيًا والأولوية لديه حاليًا هي الاستمرار مع الزمالك وحصد بطولة دوري أبطال افريقيا.





نبأ سار للاعبي الزمالك من الإدارة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن زيادة قيمة مكافآت اللاعبين إلى 150 ألف جنيه بعد الأداء المميز لهم في الفترة الماضية.





وأكد مرتضى في جلسته مع لاعبيه على زيادة قيمة المكافآت إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه بعدما طلب جنش حارس الفريق زيادة قيمة المكافأت بـ50 ألف إضافية.





مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تنظيم رحلات للجماهير في لقاء الإياب أمام الترجي التونسي بالدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.





وجاء قرار إدارة الزمالك لدعم ومساندة اللاعبين في مواجهة الإياب والتي ستكون صعبة من أجل العودة بنتيجة إيجابية.





أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات القمة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التقدم بخطاب رسمي إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عقوبات لجنة الانضباط على بعض لاعبي الفريق والخاصة بمباراة السوبر.





وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التقدم بتظلم رسمي للمطالبة بتخفيف العقوبات الموقعة على اللاعبين والتي وصلت إلى 8 مباريات على شيكابالا أيضًا





كارتيرون يكشف سبب استبعاد ثنائي الفريق

سبب استبعاد يوسف أوباما ومحمد عواد من قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي بذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتابع: "أوباما وعواد تعرضا للإصابة لذلك فضلنا عدم تواجدهما في مباراة اليوم، سيكونا جاهزين في مباراة العودة، مباريات المواجهة الواحدة تختلف تماما عن مباريات الذهاب والعودة".





مدرب الترجي يتحدى الزمالك

أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي على استعداد فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وقال تراوي في المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة: "الخسارة أمام الزمالك في السوبر، ستمون سبب بأن نظهر بشكل جيد وتكون النتيجة إيجابية ويكون لنا رد فعل قوي".





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.



