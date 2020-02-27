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وزير الخارجية التركي يجري اتصالًا هاتفيًا بالأمين العام لحلف "الناتو"

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:40 م
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وزير الخارجية التركية
وزير الخارجية التركية
وكالات
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، وذلك مع ارتفاع وتيرة التوتر في مدينة إدلب السورية.

وقُتِلَ، في وقت سابق من مساء اليوم، 9 جنود من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب، وتم إدخال الجنود الأتراك من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل 3 جنود من الجيش التركي في محافظة إدلب السورية، مشيراً إلى أن الخسائر في صفوف الجيش السوري أكبر.

كما أعلنت أنقرة، اليوم، سقوط خسائر كبيرة من الأرواح والعتاد في صفوف الجيش السوري في إدلب خلال عمليات للجيش التركي على مدى الـ17 يوما الماضية.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية التركي تركيا الناتو

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