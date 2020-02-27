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غرفة السياحة عن تعليق العمرة: "نحن مع أي قرار للصالح العام"

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:43 م
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تعليق العمرة
تعليق العمرة
أمنية فوزي
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علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا، قائلًا إنه قرار احترازي لصحة المعتمرين والمواطنين.

وأشار "ترك"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إلى أن المرض ينتشر في العالم في دول عديدة، وأن السعودية منفتحة على العالم كله بسبب الحج والعمرة.

وتابع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: "نحن مع أي قرار لصالح المواطن والصالح العام".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعليق العمرة

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