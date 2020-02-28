كاتبة: القضاء على "فيروس سي" أهم إنجازات السيسي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن القضاء على "فيروس سي" في مصر يعتبر صفحة مضيئة ورائعة في سجل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن كل المصابين الذين تم علاجهم كانوا معرضين للوفاة، لافتا إلى أن مصر اكتسبت خبرة في علاج فيروس سي وبدأت تنقل خبرتها للدول الأفريقية.



وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الدولة حريصة على اطلاق قوافل طبية للمناطق النائية، تعتبر دليل على اهتمام الدولة بالمواطن، وتجعل هناك تلاحم بين الدولة والمواطن.

