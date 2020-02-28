Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاتبة: القضاء على "فيروس سي" أهم إنجازات السيسي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:10 ص
Advertisements
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن القضاء على "فيروس سي" في مصر يعتبر صفحة مضيئة ورائعة في سجل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن كل المصابين الذين تم علاجهم كانوا معرضين للوفاة، لافتا إلى أن مصر اكتسبت خبرة في علاج فيروس سي وبدأت تنقل خبرتها للدول الأفريقية.

وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الدولة حريصة على اطلاق قوافل طبية للمناطق النائية، تعتبر دليل على اهتمام الدولة بالمواطن، وتجعل هناك تلاحم بين الدولة والمواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس سي السيسي إنجازات أخبار

أخبار تهمك

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة في جريمة قتل شاب بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 12 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 19 ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 22 ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يتحدث باسم الإنسانية

شومان: مرضى فيروس سي معرضين للانتكاسة بعد العلاج (فيديو)

فريدة الشوباشي: المرأة المصرية أصبحت كل شيء في الدولة

فريدة الشوباشي: انتظرنا رئيس مثل السيسي كثير.. و"أخيرا جه"

كاتبة: جهاز الشرطة مثل الأم.. والحضن الحقيقي داخل مصر

كاتبة: السيسي وضع أرضية رائعة للعلاقات المصرية الخارجية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status