مجدي يعقوب: جراحة القلب رسالة.. و80% من العالم يحتاج إليها

أكد الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، أن جراحة القلب هي رسالة؛ وخصوصًا في ظل احتياج الشعب المصري واحتياج الفقراء لها.



وأضاف "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، أن 80% من العالم يحتاج لعلاج القلب لأن علاجه ابتكار.



وأشار إلى أن مصر مصر تحتاج إلى مستوى عالي وأفكار جديدة، مؤكدًا أن أهم شيء هو القيم وخدمة الشعب وخدمة العلم، متابعًا: "مش عايزين الفلوس إللي تدفعنا، عايزين العلم والقيم هما إللي يدفعوا الشباب".

