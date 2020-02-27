ننشر صورة الشاب المنتحر بالقفز من الطابق التاسع في فيصل

وكانت آخر كلمات قالها "محمد" الشاب المنتحر: "أنا زهقت من الدنيا وعايز انتحر.. قولوا لابويا أنه السبب.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه".



وكانت تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات رجال مباحث الجيزة، حول انتحار الشاب، إذ تبين أن الشاب بعد إجرائه مكالمته مع والدته، ومعرفته بنشوب مشاجرة بينها وبين والده لتخبره "أبوك ضربني.. وأنا هطلق"، ولدي محاولة صديقه لتهدئته، صعد أعلى وحدة التكييف لينتحر بإلقاء نفسه، ولدي محاولة أصدقائه من إنقاذه " خلع هدومه".. وانتحر من الدور التاسع.



وبينت التحقيقات أن المنتحر يُدعي" محمد"، عمره 26 سنة، خريج نظم ومعلومات إدارية، لديه أشقاء أكبر منه، ومقيم بمنطقة القومية بإمبابة، وكان بالشقة محل الواقعة، لدي صديقه، بالشقة محل الواقعة رفقة أصدقائه.



حصلت بوابة الفجر على صورة الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع بشارع فيصل في محافظة الجيزة.