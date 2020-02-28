برلماني يحذر المواطنين من انتشار أسماك رخيصة مجهول المصدر

تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشــأن انتشار أسماك مجهولة المصدر في السوق.



وقال" البلتاجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الخميس، إن بعض الباعة الجائلين يقومون بالجلوس في الشارع ببعض الأسماك مجهولة المصدر، لافتَا إلى أن بعض المزارع تقوم بجمع أمعاء الدواجن والريش، وتقوم بطحنها وتقدمها علفًا للأسماك، ولهذا يجب على المواطن تجنب شراء أي سمك مجهول المصدر.



وأضاف النائب البرلماني، أنه جرب هذه الأسماك وشعر بأن بها شيء غير طبيعي، مشيرًا إلى أن سعر هذا السمك 10 جنيه للكيلو وهذا يثير الشك وعلامات الاستفهام، حول كيفية تربية هذه الأسماك في المزارع، لافتًا إلى أن هناك ضبطية كبيرة لأسماك تم اصطيادها من الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة زيادة الرقابة على الأسماك.

