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البورصة الأمريكية تواصل الإنهيار في الختام

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:22 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية الإنهيار بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع استمرار المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي، وأعلن مراكز السيطرة والوقاية على الأمراض في الولايات المتحدة إصابة أول شخص أمريكي.

كما أعلنت ولاية "كاليفورنيا" إصابة 33 شخصًا بفيروس كورونا مع مراقبة ما لايقل عن 8400 آخرين جاءوا عبر رحلات جوية من آسيا.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن خطر إصابة شعبه بالكورونا "منخفضاً للغاية"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستنفق كل ما هم لازم من أجل التعامل مع "كوفيد19".

ونما اقتصاد الولايات المتحدة وفقاً للتقديرات الأولية خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة بأكثر من التوقعات.


وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 4.4 بالمائة ليسجل 25766.6 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 4.4 بالمائة ليسجل 2978.7 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 4.64 بالمائة مسجلاً 8566.4 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 98.476.
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الكلمات المفتاحية

وباء عالمي كورونا فى أمريكا فيروس كورونا البورصة الأمريكية

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