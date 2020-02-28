"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.



وإليكم حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر:



القاهرة الكبرى

يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

