عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:31 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة الكبرى
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة
"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم حالة الطقس حالة الجو امطار الطقس الان الطقس الارصاد اليوم الارصاد الان الارصاد أخبار الطقس

أخبار تهمك

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة كبرى تبتعد وأخرى تدق أبواب البيرنابيو.. ولاعب جديد على رادار الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

"شبورة وأمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أمطار على هذه المناطق".. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الأرصاد تحذر من طقس السبت: برودة وأمطار ورياح (درجات الحرارة)

أمطار ورياح.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم بهذه المناطق

بسبب الشبورة الكثيفة.. "المرور" تغلق عددًا من الطرق

بداية التحسن على كافة الأنحاء.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم

عودة الأمطار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status