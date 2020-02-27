أرامكو السعودية تعلن بيع حصة جديدة من أسهمها

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، ياسر الرميان، أن الشركة تعتزم بيع المزيد من أسهمها لتوفير التمويل اللازمة لتنفيذ خطة تنويع الاقتصاد السعودي.







ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرميان في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين الشريك المؤسس لمجموعة كارليل غروب الأمريكية للاستثمار، أن "السعودية التي حصلت في العام الماضي على حوالي 30 مليار دولار من طرح حصة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، تعتزم بيع حصة إضافية من أسهم أكبر شركة نفط في العالم"، مضيفاً أن "الطرح المنتظر قد يكون خارج البورصة السعودية".







وقال الرميان: "إذا وجدنا بورصة أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين، سنفكر في الأمر بالتأكيد" في إشارة إلى احتمال طرح أسهم أرامكو في بورصة خارجية.







ونقلت وكالة بلومبرج لأنباء عن مصادر أن "أرامكو بدأت بالفعل مناقشات مع بنوك الاستثمار الأمريكية لوضع السيناريوهات للطرح الثاني لأسهم أرامكو خارج البورصة السعودية"، مضيفة أن "الشركة تريد أن تكون مستعدة لهذه الخطوة إذا قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المضي قدماً في خطة الطرح الثاني لأسهمها".