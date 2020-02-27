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الصحة الهولندية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:06 م
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علم هولندا
علم هولندا
وكالات
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أعلنت السلطات الهولندية، مساء اليوم الخميس، أنه "تم تشخيص إصابة مريض في هولندا بفيروس "كورونا" الجديد، وهي أول حالة مؤكدة في البلاد".

وأوضح المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة: أن "المريض من مدينة تيلبرغ في جنوب هولندا، وسافر مؤخرًا إلى شمال إيطاليا، ويتلقى العلاج حاليًا بمعزل عن غيره"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى 78 ألفا و497 حالة.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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هولندا كورونا فيروس كورونا فيروس الصحة الهولندية

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