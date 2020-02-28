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شيرين عبد الوهاب تكشف عن حبها لاستايل الشعر القصير (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أوضحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن حب زوجها الفنان حسام حبيب الشديد للصور قائلة: جوزي مجنون صور".

وكشفت "عبد الوهاب" عن حبها الشديد لإستايل الشعر القصير وعبرت عن حبها لمصفف الشعر الخاص بها خلال لقائها على "ET بالعربي" قائلة: "أكتر حد حافظني.. وأكتر خد بتعامل معاه".

في سياق آخر قدمت "عبد الوهاب" العديد من الأعمال الغنائية منها كل عام وانت حبيبي، الوتر الحساس، حبه جنة، قلة النوم، أنا في الغرام، الكدابين، ضعفي، بياعين الصبر، نساي.

وشاركت "عبد الوهاب" في عدة أعمال فنية منها ميدو مشاكل، طريقي.


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