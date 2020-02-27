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الصحة تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن هلع طالبات بسبب كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحالة التي كانت حاملة لفيروس كورونا تم شفاؤها تماما، وغادرت مستشفى العزل، وأن هذا الشخص في طريقه الآن لمنزله ويصحة جيدة، وحالته مستقرة.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه تم تزويد المطارات بـ 20 بوابة حرارية في الحجر الصحي للمساعدة في كشف أي حالات قبل دخولها للبلاد.

وأوضح أنهم يتلقون أي استفسارات من المواطنين عن الأمراض المعدية ومنهم فيرس كورونا على الرقم 105، معقبا: "نطمئن المواطنين أول بأول".

ونفى صحة الفيديو المتداول عن طالبات في حالة من الهلع بسبب ظهور حالة فيروس كورونا، موضحا الفيديو يعود إلى 4 ديسمبر 2019 لمجموعة من الفتيات تعرضن لاختناق في إحدى المدارس بالدقهلية بسبب مبيد حشري، معلقا: "هذا فيديو قديم".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طالبات الصحة والسكان

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