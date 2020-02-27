مهرجان قرطاج للجاز يشهد أول حفلات نوران أبو طالب في تونس

تستعد المطربة نوران أبو طالب للسفر إلى تونس للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الموسيقي للجاز، عبر حفل غنائي ساهر في ضاحية قمرت بالعاصمة التونسية، وذلك في تمام الثامنة مساء الإثنين 6 أبريل.



وتعد هذه الإطلالة أولى حفلات نوران الغنائية الرسمية في تونس، وتضع خلالها لمستها الموسيقية الخاصة في سادس ليالي المهرجان الدولي، الذي يعود هذا العام بنسخته الخامسة عشرة، محتضنًا توليفة من نجوم المجال الموسيقي العربي، منهم الأردنية مكادي نحاس والمغربية سكينة فصحي واللبناني العالمي إبراهيم معلوف وفرقة شارموفرز.



نوران أبو طالب، مغنية مصرية، بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ عامين، بعد قرارها التركيز على مسيرتها الفنية رغم دراستها للقانون الدولي، ونشأت منذ طفولتها في بيت محب للموسيقى والفنون فوالدتها مغنية أوبرا ، وتمزج نوران في موسيقاها بين روح الموسيقى الشرقية والعربية المعاصرة وبين عدة ألوان موسيقية غربية وعالمية، أطلت العام الماضى بأولى أغنياتها الرسمية "فوازير" التى اتخذت تتر مسلسل علامة استفهام للنجم محمد رجب، كما قدمت أولى أدوارها في عالم التمثيل في نفس المسلسل.



وبدأت نوران 2020 بانطلاقة غنائية جديدة بإطلاق أغنية "دون أحلامك" مع انشغالها حاليًا بالتحضير لأغنيتها الجديدة "في الليل"، كما تقدم جولة حفلات مصرية وعربية تمر خلالها بمهرجان حكاوي الجاز بالقاهرة والإسكندرية، وتضم فرقتها الموسيقية، عازف الجيتار سامر جورج، وعازف الإيقاعات هاني بدير، مع كلارينيت مصطفى سعيد وبيانو جورج نبيل وقانون أحمد امري.