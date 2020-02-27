أستاذ نقل يكشف سبب حادث قطار مطروح بسيدي عبدالرحمن

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن حادث قطار مطروح بمنطقة سيدي عبد الرحمن، ناتج من خروج 3 عربات، مما أدى لوقوع عدد من المصابين، لافتًا إلى أن هناك مشاكل في السكة الحديد، والدولة تعمل على حل العديد من هذه المشاكل، من خلال تطوير البنية الأساسية المتهالكة.



وتابع "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الدولة تعمل على اعادة تطوير العنصر البشري في السكة الحديد فنيًا، مشيرًا إلى أن طاقة الجر في السكة الحديد كانت تعمل بطاقة 40% فقط، فقامت الدولة بشراء جرارات جديد، وعربات ركاب، والدفعة الأولى من هذه العربات وصل، وهذا انعكس على تقليل التأخير، وانخفاض الحوادث، ولكن طول السكة الحديد يتجاوز الـ9 آلاف وتطويرها وتوفير سبل الأمان، يتم بصورة مرحلة وبشكل تدريجي.



ولفت إلى أن 1.4 مليون مواطن يستخدم السكة الحديد على مدار اليوم، وهذا رقم كبير جدًا، مشيرًا إلى أن السكة الحديد وسيلة نقل جيدة، خاصة أن تكلفتها أرخص من النقل البري بصورة كبيرة.

