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محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:27 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أوضح المستشار القانوني بلال عبد الغني، عن بعض تفاصيل حياة الفنان الراحل "هيثم زكي"، من داخل منزل الفنان الراحل "أحمد زكي".

وأضاف خلال لقائه مع تلفزيون "دبي": "إحنا في الغرفة اللي كان بيبات فيها هيثم لما كان مع والده الفنان الكبير أحمد زكي الله يرحمه، وده كان سرير هيثم وكانت معاه مامته الفنانة الكبيرة "هالة فؤاد" الله يرحمها.

وتابع "عبد الغني" قائلا: "أنا ورامي أكتر ناس حافظنا على حاجتهم، ودخلنا الشقة دي مع بعض لما كان بيجي زيارات بسيطة من لندن".

وفي سياق آخر أجرى "عبد الغني" اتصالًا هاتفيًا لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، لتصميم متحف أثري للراحل أحمد زكي.

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الكلمات المفتاحية

منوعات فن الفجر الفني احمد زكي

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