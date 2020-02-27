"الإبراشي": ما حدث مع مجدي يعقوب هدفه تعطيل العطاء الإنساني.

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن البعض يستخدم الدين كأداة لقتل البشر، وهذا الأمر ظهر في تكفير الدكتور مجدي يعقوب، مشيرًا إلى أن ما حدث مع "يعقوب" هدفه تعطيل العطاء الإنساني.



ولفت "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، إلى أن البعض استخدام الدين لتمزيق الأوطان وتفتيت الدول، وتكفير بعض المواطنين، ومنح صكوك دخول الجنة والنار.



وأضاف أن البعض استخدم الدين أيضا بشكل عبثي، بعد تعطيل السعودية العمرة بسبب فيروس كورونا للحفاظ على صحة مواطنيها، ويتحدثون بأن الدولة تمنع العمرة.

