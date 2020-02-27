برقيات عزاء للملك سلمان في وفاة الأمير طلال بن سعود

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات عزاء ومواساة من كل من: رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.





كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيات عزاء مماثلة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.





وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيات عزاء ومواساة من عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وولي عهد الفجيرة محمد بن حمد بن محمد الشرقي، وعضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، وولي عهد أم القيوين الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي.