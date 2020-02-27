أسعار النفط تقلص الخسائر بنهاية التعاملات

قلصت أسعار النفط الخسائر بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف من تراجع الطلب مع انتشار فيروس كورونا والقلق من تحوله لوباء عالمي.





وتوقعت "ستاندرد آند بورز" جلوبال بلاتس" استمرار انخفاض أسعار النفط في الشهرين المقبل حتى إذا قامت أوبك بخفض إضافي لإنتاج الخام بنحو 600 ألف برميل يومياً.









وهبط سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 3.4 بالمائة مسجلاً مستوى 47.09 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يناير لعام 2019 بعد أن سجل 45.88 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 2.7 بالمائة ليهبط إلى مستوى 51.96 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 50.97 دولار للبرميل.