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خبير تكنولوجيا معلومات: سرعة الإنترنت في مصر تضاعفت 5 مرات

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:43 م
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تامر محمد
تامر محمد
أمنية فوزي
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علق تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، على صعود مصر في ترتيب سرعة الإنترنت إلى المركز الثالث إفريقيًا خلال عام، قائلًا إن مصر كانت في مركز متدني تمامًا في سرعات الإنترنت على مستوى العالم.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر عملت على البنية التحتية، وتغيير الكابلات، والذي ساعد في مضاعفة سرعة الإنترنت.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" ساعد في زيادرة سرعات الإنترنت، متابعًا: "الإنترنت تضاعف في مصر 5 أضعاف ما كان".
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