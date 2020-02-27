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الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:37 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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تحدث الإعلامي خالد الغندور عن مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الأنباء التي ترددت عن تلقيه بعض العروض.

وكشفت بعض التقارير الإعلامية عن مفاوضات بين أهلي جدة السعودي مع كارتيرون لتوليه تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة "الزمالك" أن كارتيرون لن يرحل عن الفريق نهائيًا والأولوية لديه حاليًا هي الاستمرار مع الزمالك وحصد بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأشار إلى أن كارتيرون يشعر بالراحة مع الفريق على كافة المستويات ويحلم بالحصول على دوري الأبطال الافريقي.
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كارتيرون الزمالك

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