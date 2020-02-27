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تركيا: أردوغان يترأس اجتماعًا أمنيًا طارئًا بشأن التطورات في إدلب

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:30 م
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الرئيس التركي - أردوغان
الرئيس التركي - أردوغان
الفجر
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أفاد مصدران أمنيان تركيان، مساء اليوم الخميس، بأن "الرئيس رجب طيب أردوغان يترأس اجتماعًا أمنيًا طارئًا بشأن التطورات في مدينة إدلب السورية".

هذا واتهمت روسيا، مساء اليوم، تركيا بانتهاك الاتفاق بشأن سوريا من خلال دعم الجماعات المسلحة بالمدفعية.

وذكر التلفزيون الروسي، في وقت سابق من مساء اليوم، أن خبراء عسكريين أتراكًا في مدينة إدلب السورية يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف، في محاولة لإسقاط طائرات حربية روسية وتابعة للنظام السوري.

وتزامن هذا التصريح، الذي بثته قناة "روسيا24" التلفزيونية أثناء عرض تقرير من إدلب، مع إعلان مسؤولين أتراك ومن المعارضة السورية التي يدعمها الجيش التركي السيطرة على بلدة النيرب في إدلب.

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الكلمات المفتاحية

تركيا الرئيس التركي أردوغان إدلب

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