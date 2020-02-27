إحالة موظفين بحي شرق الإسكندرية إلى النيابة الإدارية

أحال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس قسم الإعلانات (م. خ.)، ورئيس إدارة إشغال الطريق (ج. ع.) اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات، وذلك بتقصيرهما في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حى شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية.



وحذر المحافظ أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال. مشددا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورًا.

